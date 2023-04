La prevenzione gratis è in piazza Scoperti casi gravi con 1122 visite

La crisi, il Covid e l’inflazione pesano anche sulla prevenzione. Lo dimostrano i numeri di Lion in piazza, la manifestazione organzzata a Montemurlo che ha raggiunto la cifra record di 1122 visite mediche in un solo giorno per 19 patologie. "Siamo davvero soddisfatti dei risultati ottenuti - sottolinea Giulia Marcheschi, presidente del Lions Club Montemurlo - Siamo orgogliosi di aver reso un servizio alla nostra comunità". In particolare, le visite cardiologiche hanno evidenziato vari casi di persone, già affette da patologie cardiache, che avevano tralasciato le visite di controllo prima per le restrizioni per il Covid e poi per il caro vita e le lunghe attese nella sanità pubblica. Stesso discorso per i controlli della vista - sono state trovate tante persone con problemi che sono state indirizzate verso esami oculistici più approfonditi - della glicemia e dell’ipertensione. Il corso di primo soccorso Blsd laico, con il rilascio dell’attestato per l’utilizzo del defibrillatore semi- automatico, organizzato dalla Misericordia di Montemurlo, ha formato dieci persone che hanno seguito la formazione teorico-pratica di quattro ore.

"Lions in piazza dimostra l’importanza della prevenzione e della sanità di prossimità - ha detto Calamai - Avere servizi sanitari sul territorio, vicini al cittadino è importante per dare risposte veloci e per prevenire importanti patologie". I volontari hanno iniziato a lavorare già da sabato 15 aprile con il montaggio delle tende da campo e dei moduli abitativi in piazza della Costituzione, dove si sono svolte le varie visite mediche. Ieri a dare qualche preoccupazione è stato solo il forte vento che ha fatto volare un gazebo, situazione subito tornata sotto controllo. Il punto ristoro, curato dal Cisom Montemurlo, è stato allestito nella canonica della parrocchia del Sacro Cuore ed ha fornito pasti ad un ottantina tra volontari e medici. Anche l’associazione nazionale carabinieri di Montemurlo ha dato supporto all’iniziativa e si è occupata della vigilanza e del sostegno alle persone più anziane.

"In tanti ci hanno ringraziato per il nostro lavoro, perché altrimenti non avrebbero avuto modo di fare le visite, altri ancora hanno scoperto di avere un problema solo dopo essersi sottoposti agli accertamenti - aggiunge Francesco Messineo, responsabile per la logistica di Lions in piazza- È stato un grande lavoro di squadra che ha dimostrato come “Lions in piazza” a Montemurlo sia una macchina ben rodata che funziona al meglio. Insieme abbiamo fatto tanto grazie alla grande collaborazione e sinergia che esiste tra le varie associazioni presenti sul territorio".