La "Polentina" in aprile. E c’è il meme di Sinner

Slitta ad aprile la data della "Festa della polenta di Vernio 2024" e spunta il meme con il campione di tennis Yannik Sinner, reduce dalla vittoria agli Australian Open, che desidererebbe parteciparvi invece di andare al Festival di Sanremo.

Il meme che è stato pubblicato anche sulla pagina Facebook di "Ediciottonoveannichestoaprade", ha ricevuto moltissime visulizzazioni e like. E anche l’assessore alla cultura del Comune di Vernio, Maria Lucarini ha apprezzato: "In Vallata per fortuna non manca mai l’ironia e la voglia di giocare, ma ciò significa anche quanto la Festa della Polenta sia amata da tutti". Secondo la tradizione (e il calendario) la 446esima edizione della Festa della Polenta quest’anno cadrebbe il 18 febbraio (prima domenica di Quaresima). Ma l’amministrazione comunale e la Società della Miseria hanno pensato a un’edizione speciale, preferendo una data primaverile, domenica 14 aprile, per assicurarsi clima mite e quindi maggiore facilità di spostamenti per i tanti gruppi storici e Comuni gemellati che parteciperanno.

"Quella del 2024 sarà una Festa della Polenta in grande, con gruppi storici provenienti da tutta la Toscana e molte delegazioni dei Comuni gemellati, e poi artisti di strada, giocolieri e tanto altro – annunciano l’assessore Lucarini e il presidente della Società della Miseria Piero Sarti – Abbiamo pensato di facilitare i tanti che dovranno spostarsi scegliendo un periodo più favorevole, che speriamo aiuti anche lo svolgimento del Corteggio". Intanto, a testimoniare il valore di chi si impegna nelle rievocazioni storiche, la Regione Toscana ha assegnato alla Società della Miseria un riconoscimento per l’iscrizione all’elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica.

Elena Duranti