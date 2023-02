La più antica società di ginnastica L’Etruria è una storia di campioni

Etruria. Storia di un grande amore, come si cantava nell’inno della Juventus prima delle plus valenze. La più antica società di ginnastica, un pilastro dello sport pratese e dell’intera nazione, nacque il 4 aprile 1897, un anno prima che ad Atene riprendessero le olimpiadi moderne, con lo scopo iniziale della ginnastica artistica per iniziativa di Dante Cavaciocchi, Dario Mazzoni, Giotto Benassai, Ermanno Angiolini, Mazzoni presidente, soci della disciolta Palestra Pratese cui seguirono nel 1905 la scherma, nel ’20 la lotta greco-romana, nel ’21 la marcia, nel ’24 il tamburello, nel ’46 il tennis e tre anni dopo l’atletica leggera. L’Etruria, nella ginnastica artistica – la più pura delle discipline – vinse tutto e fornì atleti eccezionali alla Nazionale: nel 1948 i ginnasti Zanetti e Vada, le ginnaste Santoni e Nuti, l’allenatore Giulio Lay alle olimpiadi di Londra, dove Zanetti vinse la medaglia d’argento al ‘cavallo con maniglie’, Giuliano Lay nominato direttore tecnico della nazionale. Dal 1950, per quasi vent’anni, fu prima società italiana di ginnastica, presidente Ginanni, successi anche internazionali, medaglia d’oro alle olimpiadi di Atlanta, ottenendo dal Coni nel 1967 l’ambito riconoscimento al merito sportivo, mantenendo il suo carattere dilettantistico senza cedere ai lucrosi richiami del professionismo, e ottenendo...