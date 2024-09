La piscina di via Marradi ha riaperto con nuovi impianti di riscaldamento e filtraggio

Prato, 10 settembre 2024 - E' quello della piscina comunale di via Marradi il primo cantiere del Comune di Prato finanziato dai fondi del Pnrr ad essere ultimato: alla riqualificazione dell'impianto si è aggiunta la sostituzione della caldaia, finanziata con risorse proprie del Comune e realizzata durante il periodo di chiusura estiva della struttura coperta. La piscina è infatti stata riaperta ieri e sono riprese le attività gestite dal Cgfs. Stamani l'assessore ai Lavori Pubblici Marco Sapia, il presidente del CgFs Gabriele Grifasi, la dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva Laura Magni e il tecnico comunale Stefano Daddi hanno effettuato un sopralluogo all'impianto per verificare la fine dei lavori.

Il primo intervento, realizzato da dicembre 2023 al febbraio scorso nell’ambito del finanziamento PNRR-Missione 5–Inclusione e Coesione– investimenti in progetti di rigenerazione urbana, ha incluso la sostituzione di cinque pompe nella centrale termica e dei filtri per il trattamento dell’acqua, il recupero delle superfici in calcestruzzo armato del locale tecnico sottostante la piscina, rifacimento delle canaline in PVC a bordo vasca e del telo impermeabilizzante della vasca di compenso, sostituzione di alcune porte interne al piano interrato ed al piano terra e di alcuni infissi per un totale di 400mila euro.

Il secondo intervento, realizzato con 200mila euro di fondi propri, ha visto l'installazione di sei nuove caldaie a condensazione modulare che permetteranno un significativo risparmio sui consumi di gas per il riscaldamento dell’acqua della vasca e la produzione di acqua calda sanitaria per gli spogliatoi: "Il nuovo impianto termico modulare risponde all'esigenza di risparmiare per mantenere il comfort interno perchè potrà variare a seconda delle condizioni e delle presenze in piscina - afferma l'assessore Sapia - Dopo la riqualificazione terminata lo scorso inverno, il nostro obiettivo era quello di rendere la piscina di via Marradi-viale Galilei ancora più moderna, funzionale e fruibile approfittando del periodo di chiusura estiva e riducendo al minimo i disagi per gli utenti".