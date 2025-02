La Pietà, balordi in azione. Ancora spaccate alle auto

Amarissimo risveglio ieri mattina per una famiglia che abita in zona La Pietà: il finestrino anteriore della loro vettura parchegiata in via della Fonderia era stato spaccato. I ladri avevano rovistato nell’abitacolo ma senza trovare nulla di valore. E’ l’ennesima “spaccata“ che si consuma ai danni dei veicoli nel quartiere della Pietà e in città in generale è quasi una al giorno.

Ai tentativi di furto dentro i veicoli si sommano le spaccate alle vetrine dei negozi, i furti negli appartamenti e persino i furti d’auto, questi ultimi particolarmente frequenti.

Alla Castellina il 16 dicembre scorso, in piena notte, i ladri sfondarono a calci la porta della pasticceria Chantilly, portando via bottiglie di vino e liquori pregiati e un misero fondo cassa. Fra dicembre e i primi di gennaio si sono verificate dieci intrusioni notturne nei bar, pasticcerie, tabaccherie, ristoranti, negozi di abbigliamento e perfino nella prestigiosa gioielleria “Cassetti” come molti ricorderanno. Siamo arrivati poi a questo mese, febbraio,con il 12 spaccate sulle auto in sosta al parcheggio di via del Purgatorio, in zona via di San Giusto/via Vallecorsi e via Soffici, zona Fontanelle. Negli stessi giorni finestrini infranti alle auto in sosta lungo la strada propri nella zona della Pietà, per l’esattezza in via dei Cancelli. In diversi casi, però, non si è trattato di tentativi di furto ma alle automobili sono stati spaccati gli specchietti e messi in atto vandalismi alla carrozzeria.

A Prato sono dieci anni esatti di allarme sicurezza: era il 6 febbraio 2015 quando l’allora prefetto Maria Laura Simonetti chiese di aumentare il presidio del territorio con il ritorno dell’Esercito.

Intanto, sul fronte controlli, sabato mattina un cittadino alla guida di un’autovettura non si è fermato ad un posto di controllo effettuato, nella zona di Prato Sud, dalla polizia municipale. Dopo esser stato inseguito fin dentro Campi Bisenzio dalla pattuglia, l’uomo ha sbandato nella rotatoria tra via dei Confini e viale Narciso Parigi e terminato la corsa. Sul posto sono intervenuti anche i vigili di Campi. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo non aveva mai preso la patente e il veicolo era stato radiato a seguito di cancellazione dal PRA per intestazione fittizia. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

M. Serena Quercioli