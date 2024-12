"La piazza dei bambini", un pomeriggio a Prato dedicato alle famiglie

Prato, 18 dicembre 2024 - Portare le famiglie in centro predisponendo delle piazze adatte ai bambini: è questo l’obiettivo dell’Amministrazione comunale per le prossime festività e non solo. A presentare il progetto oggi in piazza Santa Maria delle Carceri erano presenti gli assessori Diego Blasi al Centro Storico, Benedetta Squittieri allo Sviluppo Economico e Maria Logli alla Città Contemporanea insieme a Monica Lenzi e Alessandro Scuotto di Riciclidea, Gianluca Betti e Sandra Pasquali dell'Associazione italiana Dislessia – sezione di Prato ed Elena Crispino di Modi di essere. Presenti anche alcuni commercianti della piazza.

A dare il via al programma domenica 22 dicembre dalle 15:30, sempre in piazza Santa Maria delle Carceri, sono previste tante attività a cui i bambini potranno partecipare insieme alle loro famiglie. Attività che sono state organizzate dal Comune di Prato insieme a Scuola di Cinema Anna Magnani, Modi di Essere Aps, Riciclidea, Abbracci gratis Prato, biblioteca Lazzerini e Associazione italiana Dislessia – sezione di Prato. I bambini potranno scegliere tra tre laboratori: lo street painting, laboratorio artistico per creare opere d’arte sull’asfalto con il gesso, il laboratorio manuale per la creazione di decorazioni natalizie personalizzate e il laboratorio coreografico, un mix di ritmo e movimento. In tema con il periodo poi il cortopanettone che prevede la realizzazione di un breve corto-messaggio natalizio da parte dei più piccoli. Sarà allestita anche una biblioteca i cui gli amanti della lettura potranno prendere i libri messi a disposizione dalla Lazzerini e donare i loro. Infine abbracci gratis per tutti!

"Quella di domenica sarà una sperimentazione - ha detto l'assessore al Centro Storico Diego Blasi - l'intenzione dell'Amministrazione comunale è infatti quella di provare a impostare un programma più strutturato per rigenerare il centro storico, anche attraverso iniziative come questa. Vogliamo farlo anche nei mesi più complicati affinché il centro possa vivere tutto l'anno. Il tutto coinvolgendo le associazioni, le realtà del territorio e i commercianti, che ringrazio per essere qui oggi e per il contributo dato all'organizzazione della giornata di domenica". Dello stesso parere l'assessora alla Città Contemporanea Maria Logli: "Questa iniziativa è possibile grazie alla rete che il nostro territorio riesce a fare attorno ai propri spazi e ai propri ideali. La nostra volontà è quella di mettere a sistema un programma di iniziative dedicate a bambini e adolescenti per promuovere la coesione sociale e la vivibilità delle piazze. Parlo delle piazze del centro storico ma anche di quelle dei quartieri".

"Questo è solo l'inizio di un percorso - ha detto l'assessora allo Sviluppo Economico Benedetta Squittieri - La vivibilità del centro è un tema che abbiamo affrontato spesso in questi anni anche grazie all'impegno dei commercianti e, più in generale, di chi decide di investire nel nostro centro storico. Questo tipo di collaborazione può generare nel tempo un valore aggiunto che ci consente di intervenire in questi contesti e raggiungere l'obiettivo di renderli più vivibil e più accoglienti per tutti durante l'intero arco della giornata". "L'evento di domenica è volto a rianimare questa piazza facendola vivere a famiglie e bambini in un'ottica di sostenibilità - ha dichiarato Monica Lenzi di Riciclidea - Vivere il centro per noi è molto importante così come lo è far conoscere le realtà associative del territorio che sono a sostegno della popolazione".