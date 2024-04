Il limite di stranieri nelle classi rilanciato dal governo, l’inapplicabilità nella pratica sancita dai presidi pratesi e non solo, la battaglia dei dem a livello nazionale. Tutto questo sarà alla base dell’appuntamento "La parola fa cittadinanza", iniziativa nazionale del Partito Democratico dedicata all’integrazione scolastica degli alunni stranieri in programma in città domani alle 16. "La Parola fa cittadinanza" si terrà in particolare nella Sala del Gonfalone della Provincia. Diretta streaming sul canale Youtube del Pd. All’appuntamento parteciperanno, tra gli altri, Anna Scavuzzo, vicesindaca di Milano, Paolo Lattanzio (Save The Children), Alessandra Nardini, assessora all’istruzione della Regione e Fiorella Farinelli osservatorio per l’integrazione di alunni con background migratorio.