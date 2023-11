La PA Prato Sud compie 10 anni

L’associazione Pubblica Assistenza Prato Sud compie 10 anni. Nata nel 2013 al posto di un’altra associazione che aveva chiuso i battenti, è diventata ben presto punto di riferimento dei paesi di San Giorgio a Colonica, Paperino e Santa Maria. Per festeggiare domenica è stato inaugurata una nuova ambulanza per il soccorso avanzato. "Il servizio 118 è iniziato il 10 febbraio 2017 – ha spiegato il presidente Leonardo Secci –. I soci sono 1500, abbiamo 110 volontari non solo della zona ma anche da fuori. E’ una associazione a conduzione". L’associazione ha quattro autoambulanze e sette mezzi sociali. "Svolgiamo servizio di 118 h12 per 365 giorni l’anno e ci hanno già detto che diventeremo h24. Abbiamo già fatto il dormitorio e sarà una bella avventura. Ringrazio tutti i volontari e i soci per il grandissimo impegno profuso. Abbiamo grandi soddisfazioni per i tanti risultati raggiunti".