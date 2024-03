La nuova scuola dell’infanzia. Lavori per un milione di euro. E arriva il centro polifunzionale

Aumentano i servizi per studenti e famiglie. Sono partiti due importanti cantieri per la creazione del nuovo centro polifunzionale in via Deledda a Fornacelle, per realizzare il quale il Comune di Montemurlo ha ottenuto un finanziamento di 750 mila euro di fondi del Pnrr e per il miglioramento sismico della scuola dell’infanzia Deledda.

Lo spazio polifunzionale sarà creato riutilizzando e adeguando una porzione della scuola dell’infanzia che fino a pochi anni fa ospitava la cucina scolastica ed è attualmente non utilizzata. Il Comune eseguirà una serie di opere edili ed impiantistiche per la creazione del nuovo centro polifunzionale, realizzando al contempo una riqualificazione energetica, strutturale ed impiantistica dell’intero fabbricato della scuola. Il progetto è stato cofinanziato per 50mila euro dal Comune. "Entro il 2024 prenderanno il via tutti i progetti finanziatati con i fondi Pnrr per un totale di 15 milioni di euro di investimenti che andranno ad incrementare i servizi sul territorio per aumentare la qualità della vita per le famiglie - spiega il sindaco Simone Calamai -. Una struttura importante per rafforzare i servizi scolastici ma anche quelli per la collettività". Il centro rappresenterà un punto di riferimento per organizzare corsi di formazione, incontri e laboratori. Nell’ex centro cottura nasceranno sale studio che potranno essere utilizzate dagli studenti della vicina scuola media per il dopo scuola, per laboratori didattici e incontri. Gli spazi, inoltre, saranno aperti e disponibili anche per usi extra-scolastici e saranno in particolare a disposizione delle famiglie per ospitare corsi di formazione e iniziative a carattere sociale e culturale. Al via anche al cantiere per il miglioramento sismico della scuola dell’infanzia Grazia Deledda finanziato con 320mila euro dei fondi regionali finalizzati alla messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico. Il lavoro è stato aggiudicato dalla ditta Teknos subappaltatrice Costruzioni del Mediterraneo. Si tratta di lavori strutturali relativi al consolidamento dell’edificio scolastico, dei pilastri e delle fondazioni. La scuola è stata realizzata negli anni Ottanta: sulll’ edificio sono state eseguite le indagini di vulnerabilità sismicache hanno evidenziato alcune criticità che ora saranno risolte.