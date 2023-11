La nuova pizza "Angeli del fango". Nata per aiutare la gente di Seano

La pizza si chiama "Angeli del fango" e nella prima settimana ne sono state vendute più di 100, al costo di 8 euro l’una e l’intera somma viene devoluta da "Spizzettando" agli alluvionati di Seano. L’idea è stata di Filippo Luzzi che insieme al padre Giancarlo gestisce la catena di pizzerie che ha avuto anche due locali alluvionati, uno a Tavola e uno a Seano. Spizzettando non è nuova a iniziative di solidarietà: nel 2012 avviarono un rapporto di amicizia con i terremotati di Rovereto sul Secchia e da allora da Seano hanno fatto oltre 11 viaggi per portare aiuti. "La pizza – spiega Luzzi – resterà nel nostro menu con questo nome e l’ha creata mio figlio per dare un aiuto immediato. In settimana consegneremo alla Misericordia di Seano 850 euro, poi continueremo sia con la pizza sia con altre idee. Stiamo pensando di promuovere iniziative anche a Campi Bisenzio".