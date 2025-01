"La Municipale ha competenze per fare i controlli"

"La risposta del vicesindaco Faggi e del responsabile degli ispettori della Regione del progetto ’Lavoro Sicuro’ non fa che confermare i dubbi, sollevati nelle settimane passate, ovvero la mancata identificazione degli operai nelle aziende cinesi da parte della polizia municipale". Dopo Milone, torna sul tema Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e coordinatore provinciale di Forza Italia. "Un’attività - sottolinea - che andava fatta obbligatoriamente dagli agenti della municipale che accompagnavano gli ispettori della Regione nel controllo degli impianti elettrici nelle aziende a conduzione cinese". “Risulta che la polizia municipale si limitava a stazionare all’esterno dei capannoni, non entrando nei citati immobili e quindi evitando di identificare gli operai. Il vicesindaco Faggi e Berti, nell’affermare che la polizia municipale non si poteva sostituire agli ispettori del lavoro, hanno mostrato una grave lacuna per quanto riguarda le competenze della polizia municipale che può e deve procedere all’identificazione degli operai, attività indispensabile ma completamente omessa".