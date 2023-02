La moda intelligente per i bambini

È in programma domenica l’appuntamento con Tipo Kids, i laboratori per bambini compresi nel progetto Tipo – Turismo industriale Prato. Al Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci va in scena ’La moda intelligente’ a partire dalle 16. Si possono progettare abiti senza sprecare nemmeno un centimetro di stoffa? La risposta è sì. Archizoom, gruppo di architetti radicali fiorentini degli anni Settanta, ha infatti messo a punto un sistema che permette di ottenere abiti senza taglie e senza scarti. Le famiglie, durante questo laboratorio, approfondiranno le incursioni degli artisti contemporanei nella moda, e realizzeranno con un kit creativo i loro modelli di abiti colorati ispirati al progetto Vestirsi è facile. Il laboratorio prevede la visita alla mostra Schema 50. Una galleria fra le neoavanguardie (1972–1994). L’iniziativa dura dalle 16 alle 18. Età: 6-10 anni (ogni bambino dovrà essere accompagnato da un adulto).

Costo: 5 euro a partecipante.

Informazioni allo 0574.1837859 e [email protected] Acquisto biglietti: www.coopculture.it.

Il weekend di Tipo inizia sabato con il tour ’ tessuti alla moda, dai campionari ai défilé’con visita ai campionari del Lanificio Marco Lucchesi e del Museo del Tessuto. Ritrovo alle 15 in piazza Macelli. Costo 15 euro. Informazioni e acquisto biglietti: www.capviaggi.it.