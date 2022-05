La Misericordia di Cafaggio ha un secolo

Una domenica di festa ieri a Cafaggio per i cento anni della Misericordia. Oggi la confraternita conta 350 iscritti e ha un gruppo di dodici confratelli e consorelle che svolgono un prezioso servizio quotidiano dedicato in particolare agli anziani. "Siamo una sezione impegnata prevalentemente nei servizi sociali e nel progetto Sos anziani, svolti in convenzione con Asl e Comune di Prato – spiega il presidente Alessandro Ansiati – il nostro gruppo di volontari è piccolo ma molto affiatato, abbiamo cominciato quasi tutti molti anni fa e abbiamo visto crescere la sezione, cambiare, anche in relazione ai bisogni di una popolazione che invecchia. Il nostro servizio si inserisce in quei vuoti che le società creano: genitori sempre più anziani che necessitano di cure, con figli però che non hanno tempo di occuparsi di loro perché devono lavorare e occuparsi a loro volta dei propri figli. Ecco, allora interveniamo noi". Il direttivo della confraternita è formato dal presidente Alessandro Ansiati, dal vicepresidente Filippo Pagnini, dal cassiere Terry Boretti, dal segretario Riccardo Tofani, dalla responsabile dei servizi sociali Rosita Pagnini e dai consiglieri Alberto Casini, Antonio Tafuni, Mara Perugi. Il correttore è il parroco di Santa Maria Assunta don Andrea Dolba.