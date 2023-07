La Misericordia cerca fondi per un mezzo

Una automobile o un Doblò in regalo, anche non attrezzato per disabili, per effettuare i servizi sociali. La Misericordia di Comeana, attraverso il suo presidente Alberto Corona (foto), lancia un appello per cercare uno o più benefattori. L’associazione di piazza Scalpellini conta oltre un centinaio di volontari e i servizi spaziano in tutti i settori, dalla medicalizzata del 118 ai sociali e quest’ultimo comparto è in crescita e potrebbe dare molte più risposte alla cittadinanza, con più mezzi a disposizione. "La Misericordia – spiega Corona – ha sempre partecipato al bando per il servizio civile e l’ultimo ci ha messo a disposizione 5 ragazzi, permettendoci di lavorare a svariati progetti. Il nostro parco mezzi però non è molto ricco rispetto a quelle che sarebbero le necessità: oggi è in crescita la richiesta di accompagnamento alle visite mediche o sedute fisioterapiche e poi ci sono una serie di necessità di trasporto richieste dai cittadini, soprattutto gli anziani. Vorremmo ampliare il servizio di consegna a domicilio dei pasti caldi che non si ferma mai per tutto l’anno ma abbiamo solo due automobili. Le nostre finanze non ci permettono di acquistare un mezzo perché ci sono le spese per il funzionamento della sede, le utenze, la manutenzione del parco mezzi e ci appelliamo al buon cuore dei cittadini e delle aziende per ricevere in dono un veicolo, non importa sia attrezzato per disabili perché sappiamo sarebbe un costo significativo. Confidiamo di risolvere, a breve, anche la questione del ritorno dei medici di base nella nostra sede e per Comeana questa sarà una svolta importante".

M. Serena Quercioli