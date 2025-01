La Memoria nei Comuni. Medicei

Giorno della Memoria, nei Comuni medicei tante iniziative per ricordare l’anniversario dell’abbattimento dei cancelli del campo di sterminio di Auschwitz. A Carmignano di comincia venerdì 24 gennaio (ore 21) in sala consiliare con la presentazione del libro "Siamo in guerra, non c’è niente da fare. Aldo De Luca, il custode della villa di Poggio a Caiano" di Andrea Lottini. Con l’autore interverrà Maria Cristina Monni, assessore alla cultura di Carmignano. Durante la serata, immersione in alcune opere d’arte custodite, all’epoca, nella villa di Poggio.

L’iniziativa è a cura dell’associazione culturale Diapason e dell’associazione Marginalia. Lunedì 27 gennaio (ore 21) sempre in sala consiliare "Musica e parole per non dimenticare" si esibirà l’orchestra Colline Medicee della scuola di musica "L’Ottava Nota" con direttore d’orchestra Massimo Annibali e direttore artistico Alessandro Bernardi. Ci saranno anche lettura della biblioteca comunale Palazzeschi. Sabato 1 febbraio alle 9.30 prima seduta del consiglio comunale dei ragazzi e vista la ricorrenza, questa prima convocazione sarà anche occasione per fare una riflessione sul Giorno della Memoria. Inoltre, dal 25 gennaio la biblioteca Palazzeschi dedica al Giorno della Memoria uno scaffale con proposte di lettura selezionate.

A Poggio a Caiano lunedì 27 gennaio alle 9 ci sarà la deposizione di una corona d’alloro al monumento in piazza della Riconciliazione "Roberto Castellani". Seguiranno alcune riflessioni sulla Shoah. Alle 9.30 al cinema "Ambra" proiezione del film "L’ultima volta che siamo stati bambini" di Claudio Bisio alla presenza degli alunni dell’istituto scolastico "Filippo Mazzei".

Al termine, premiazione del concorso "Giorno della Memoria 2025".