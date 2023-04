La manager di Moody’s ai giovani: "Osate per il vostro futuro"

"Ai giovani consiglio di osare, di impegnarsi per realizzare ciò che sognano e di non darsi limiti per il proprio futuro". È la lezione della pratese Monica Merli, responsabile mondiale del management territoriale di Moody’s Investors Service, che ha raccontato la sua storia al Caffè 21 nell’ambito del progetto ’A colazione con…’, promosso dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Commercialisti. Merli, che ha frequentato il liceo scientifico Copernico, è una manager con la m maiuscola, inserita nel board di Moody’s, la notissima agenzia mondiale di rating. "I meccanismi della finanza mi hanno sempre affascinato molto, sono cresciuta con l’idea di lavorare in banca tanto che appena laureata in economia e commercio ho cominciato a inviare curriculum a vari istituti", ha raccontato, spiegando di aver ricevuto diversi no perché le banche preferivano assumere uomini. Merli non si è persa certo d’animo: ha continuato a studiare, si è perfezionata in lingua inglese e, trovato lavoro nella City, si è specializzata alla London Business School. Poi l’assunzione da Moody’s dove in vent’anni di impegno e dedizione ha raggiunto una posizione di vertice, non rinunciando a costruirsi una famiglia. Nel suo intervento Merli ha raccontato i mutamenti che hanno investito e stanno interessando anche il mondo finanziario e ha insistito sulla necessità che aumentino gli spazi per le donne nelle posizioni di vertice. Insomma un invito ad aver coraggio e a perseverare da parte dell’analista pratese che è anche presidente del Moody’s Emea Diversity Council e componente dei consigli di amministrazione di diverse società regolamentate di Moody’s. Merli si occupa, tra l’altro, di sviluppare strategie regionali e nazionali e della gestione ed espansione del portafoglio di investimenti in agenzie del credito nazionali nei mercati emergenti.