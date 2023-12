La lotta al bullismo inizia a scuola. Il Copernico forma "educatori"

La lotta al bullismo e al cyberbullismo passa anche dai banchi di scuola. Anche quest’anno il liceo scientifico Copernico è in prima linea con un progetto interessante, inserito nel piano di educazione civica di ogni classe, partito nell’anno scolastico 20182019 e che continua anche quest’anno.

Il progetto, seguito dalla docente Elisabetta Manetti di Scienze Motorie e Sportive, docente che si è formata negli anni riguardo questa tematica, organizza per le classi seconde e terze un incontro con la Polizia Postale che fornisce una serie di suggerimenti utili a riconoscere i segnali di malessere manifestati dai ragazzi. Repentini cambiamenti d’umore, un cattivo rendimento scolastico o la chiusura in se stessi possono essere tutti segnali sentinelle di un disagio da approfondire.

Per le classi prime e seconde il progetto prevede il coinvolgimento di associazioni del territorio e non: negli anni passati, ad esempio, Amnesty International, Cospe. Da due anni interviene l’associazione Cieli Aperti. Sarà l’occasione per riflettere su tematiche importanti: "La comunicazione efficace e le relazioni", nelle classi prime, e "Le relazioni interpersonali" nelle classi seconde. Ma non finisce qui. Il progetto prevede che siano gli studenti a mettersi accanto ai loro compagni cercando di tenere alta l’attenzione nella lotta al bullismo.

Attraverso incontri in orario extrascolatico, infatti, la docente che segue il progetto forma studenti e studentesse interessati al tema che diventeranno "peer educator" e interverranno nelle classi prime e seconde per sensibilizzare i ragazzi sull’argomento attraverso attività come visione di video e giochi.