La Libertà Viaccia conquista un punto

La Libertà Viaccia ha pareggiato nella tana dell’Atletico Esperia, nel posticipo di lunedì scorso: uno 0-0 che consente comunque agli uomini di coach Sensi di mantenere la terza posizione in campionato, anche se adesso la distanza dal Tobbiana primo della classe è di sei punti. Prima del prossimo turno però, è la Coppa Faggi a reclamare attenzione.

E’ il punto sulla Terza Categoria, che vedrà già otto squadre scendere in campo stasera per la terza giornata della fase a gironi (quella che decreterà il passaggio del turno). Due le sfide in programma alle 21: a Seano, si sfideranno Carmignano e La Libertà, con i padroni di casa che partono forse in leggero vantaggio in quanto possono accontentarsi anche del pari. Idem dicesi per Las Vegas: a Vaiano, il segno "X" nel match contro il Paperino San Giorgio promuoverebbe i vaianesi di coach Shehaj, in virtù di una miglior differenza reti rispetto ai rivali.

Alle 21:25 inizierà a Firenze Colonnata – Prato Nord U21, con il programma che si chiuderà con la partita delle 21:30 del Rossi di Santa Lucia fra l’Eureka ed il BGV Soccer.