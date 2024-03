La guida ai film. Il ritorno di Virzì e titoli da Oscar

Arrivava nelle sale 28 anni fa "Ferie d’agosto" di un giovane regista livornese al suo secondo film. Paolo Virzì ci raccontava l’Italia di quegli anni, contrapponendo due famiglie in vacanza sull’isola di Ventotene: gli intellettuali colti Molino (Silvio Orlando e Laura Morante) e i grezzi arricchiti Mazzalupi (Ennio Fantastichini e Paola Tiziana Cruciani con i cognati poveri Piero Natoli e Sabrina Ferilli). Com’è cambiata l’Italia in questi tre decenni? E gli italiani? Con la stessa formula nel contrapporre due nuclei familiari costretti ad una nuova convivenza estiva negli stessi luoghi, Virzì diventato nel tempo un autore di successo degno erede della gloriosa commedia all’italiana, ci racconta l’Italia e gli italiani di oggi con il sequel "L’altro Ferragosto", al cinema Eden alle 16, 18.15 e 21. Con lo stesso cast di alto livello, seppur con la mancanza di due attori che ci hanno lasciato troppo presto: Ennio Fantastichini e Piero Natoli. I sequel sono assai rari nel cinema italiano ma il secondo "atto" di questo piccolo microcosmo rappresentativo di vizi privati e pubbliche virtù era necessario. In fondo la commedia all’italiana, quella di ottima fattura come Virzì sa fare da sempre, arriva nell’analisi sociologica laddove altri generi cinematografici si perdono. Sempre all’Eden il primo film da regista di Margherita Buy, "Volare" (ore 16 e 18.15) "Dune" (ore 18 e 20.45) e "La sala professori", bel film tedesco che concorre all’Oscar come miglior film straniero. Il furto di qualche spicciolo avvenuto misteriosamente nella sala dei professori è solo l’inizio di una escalation drammatica e avvincente. Grande tensione con un finale che si presta a molte interpretazioni (ore 16 e 21).

Al Terminale ancora "La zona d’interesse" che potrebbe soffiare l’Oscar a Io capitano", nella notte tra domenica e lunedì (oggi 16.45, 19 e 21.15, domani 15, 17, 19.10 e 21.15, ultima proiezione lingua originale). Al Pecci si prosegue con le anime tormentate di "Estranei" (oggi 21.15 v.o. e domani 18.35), poi i due film di Yorgos Lanthimos, "Povere creature" (18.20 v.o., domani 16) e "Il sacrificio del cervo sacro" (oggi 16 v.o.). Torna "Persepolis" cartoon di Marjiane Satrapi che racconta vent’anni di storia iraniana vista dagli occhi di una bambina (domani 21 v.o.)

Federico Berti