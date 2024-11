La guida ai film. Eterno visionario è da non perdere

Eterno visionario, ovvero gruppo di famiglia in un interno, forse un inferno: la famiglia Pirandello. Michele Placido ci regala un bel ritratto dello scrittore siciliano, scavando nella sua anima tormentata. Mentre un treno lo sta portando a ricevere il Nobel nel 1934, a ritroso si ripercorrono alcuni momenti del suo privato. Il dramma della moglie squilibrata, il colpo di fulmine per la bella attrice Marta Abba e i contrasti con i figli, la crisi creativa, il fiasco dei Sei personaggi in cerca d’autore all’anteprima del teatro Valle nel 1921. E poi il mancato film da girare con Friedrich Wilhelm Murnau. L’inferno vissuto tra le pareti domestiche e il paradiso sul piano pubblico con la vittoria del Nobel. Placido realizza il suo film migliore da regista, rivelando una eleganza formale insolita per il cinema italiano. E due attori superbi come Fabrizio Bentivoglio e Valeria Bruni Tedeschi, con due interpretazioni da David di Donatello. Film di punta nella programmazione del Terminale oggi e domani ore 16/18.30/21.15. Gli altri film in cartellone: Stop making sense, la musica dei Talking Heads (lunedì ore 21.15, mercoledì ore 19). Per Cinefilante domani alle 10.30 Popoli for kids and teen 6, per la rassegna dedicata a Lars Von Trier L’elemento del crimine" martedì alle 21,15. C’è anche Un mare di porti lontani martedì alle 18 alla presenza del regista Marco Daffra

Al Garibaldi Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini oggi alle 21 e domani alle 18; la Valanga Azzurra, il docufilm di Giovanni Veronesi oggi alle 19; Il robot selvaggio di Chris Sanders oggi alle 17, domani alle 16 e C’era una volta in America di Sergio Leone domani alle 20. Al Pecci The substance con Demi Moore (oggi 21.15 domani 18); l’omaggio a Eric Rohmer con L’amico della mia amica (domani ore 16) e Longlegs con Nicolas Cage (domani ore 21). All’Eden ancora Berlinguer. La grande ambizione, con Elio Germano bravo come sempre (ore 16/18.15/21); Parthenope di Paolo Sorrentino che ha diviso pubblico e critica, osannato o stroncato, comunque da vedere (ore 16/18.30/21). Infine la novità da Cannes 2024 dove ha vinto la Palma d’oro: "Anora", scritto diretto montato e prodotto da Dean Baker (ore 16/18.30/21), storia di una spogliarellista che vive in un quartiere di Brooklyn.

Federico Berti