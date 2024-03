La guida ai film. Con gli applausi degli Oscar

L’effetto Oscar si fa subito sentire. Tant’è che "La zona d’interesse", il film vincitore nella categoria miglior film straniero che ha battuto Matteo Garrone e "Io capitano", continua la programmazione al Terminale (oggi 16.45 e 19, domani 15, 17 e 21.15, ultima proiezione in lingua originale). Un premio annunciato che comunque non ha sorpreso nessuno. Al di là delle polemiche di questi giorni (vedi Massimo Ceccherini), il film diretto da Jonathan Glazer, racconta la vita di Rudolph Hoss, direttore del campo di sterminio di Auschwitz. Il regista inglese sceglie di non mostrare gli orrori ma piuttosto di limitarsi al sonoro di quello sterminio che si consuma al di là del muro di una villetta perfetta, un quotidiano fatto di merende, allegria, feste, gite al fiume. Bambini belli biondi e bravi che crescono ignorando (forse) cosa si consumi oltre quel muro su cui crescono splendide piante rampicanti. "Il nostro film mostra dove porta la disumanizzazione al suo punto massimo – ha detto commosso il regista ricevendo l’Oscar –. Tutte le nostre scelte sono state fatte per riflettere e confrontarci con il presente. Non per dire..., guardate cosa hanno fatto allora, piuttosto guardiamo cosa stiamo facendo ora". E il profondo senso del film è proprio questo. Raccontare il passato per riflettere sul presente. Sempre al Terminale anche "Inshallah boy", dall’ultimo festival di Cannes (oggi 21.15, domani 19.10) e per la rassegna Cinefilante domani alle 10.30 "Al cinema con Pà (e mà)". Da ricordare martedì alle 21.15 a cura del Mabuse "L’infernale Quinlan", capolavoro di Orson Welles con Janeth Leight, Charlton Heston, Marlene Dietrich.

L’Eden propone un gran bel film tedesco, "La sala professiori" (ore 16/18.15/21) a cui si aggiungono "Perfect days" di Wim Wenders (ore 16/21), "Il ragazzo e l’airone" del maestro Hayao Miyazaki Oscar nella categoria animazione. C’è anche Paolo Virzì con il sequel di uno dei suo film più riusciti, "Ferie d’agosto": 28 anni dopo ecco "L’altro ferragosto" (ore 16/18.15/21), tutti insieme appassionatamente sull’isola di Ventotene. Al Pecci continua "Estranei" (oggi 16.10 v.o. domani 21), "Povere creature" (oggi 18.20 v.o. domani 16). C’è anche la novità "Ancora una estate" (oggi 21.15 v.o. domani 18.35).

Federico Berti