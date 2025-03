La guida ai film. Anora e non solo. Un tris da vedere

Due film da non perdere al cinema Terminale. Prosegue con successo la programmazione di "Il seme del fico sacro", appena sconfitto nella notte degli Oscar (si ma dal film più bello della cinquina ,"Io sono ancora qui"). Una storia drammatica e terribile ambientata nella Tehran di oggi, sconvolta dai disagi sociali e dalle proteste popolari. Un giudice istruttore integerrimo vede a rischio la propria carriera, vista la "modernità" delle figlie. Girato in clandestinità dal regista Mohammad Rasoulof più volte incarcerato e condannato. Un grande film coraggioso che sta facendo il giro del mondo colpendo al cuore lo spettatore (sabato ore 18,15 domenica 18,15/21,15).

L’altro bel film arriva dalla Francia e ha per protagonista Vincent Lindon. Con "Noi e loro" Lindon ha vinto meritatamente la Coppa Volpi a Venezia 2024 per la migliore interpretazione. Una grande prova d’attore nel ruolo di un padre onesto e bravo lavoratore che scopre la vita nascosta del figlio maggiore; la frequentazione di gruppi violenti e razzisti. Per lui sarà un shock (sabato 16/21,15 domenica ore 16).

Per la rassegna Cinefilante, domenica ore 10,30 "Fate e streghe", per il ciclo dedicato al maestro Akira Kurosawa, il cineclub Mabuse presenta "Yojimbo – La sfida del Samurai" martedì 11 marzo ore 21,15.

Era inevitabile che "Anora", film vincitore degli Oscar più importanti, ben 4, tornasse nelle sale nonostante fosse uscito da mesi dopo aver conquistato la palma d’oro a Cannes 2024. Al Pecci in programmazione sabato ore 16,15/18,15, domenica ore 16,15/18,15 a cui si aggiunge "A real pain", scritto diretto ed interpretato da Jesse Eisenberg (sabato ore 21,15). Ma la vera sorpresa è Kieran Culkin, fratello minore della baby star di "Mamma ho perso l’aereo". Per lui un Oscar per la migliore interpretazione da non protagonista.

Il cinema Eden prosegue con il campione d’incassi del momento, "Follemente" di Paolo Genovese (ore 16/18,15/21). Prosegue "Bridget Jones – Un amore di ragazzo" (ore 16/18,15). Il cartellone dell’Eden si completa con due novità tutte italiane: "L’orto americano" di Pupi Avati (ore 16/21) e "Il nibbio" con Claudio Santamaria e Sonia Bergamasco (ore 18,15/21).

Federico Berti