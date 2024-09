La guida ai film. Accenti francesi e altre curiosità

La nuova stagione cinematografica entra nel vivo. La novità al cinema Eden è l’arrivo di "Thelma" con una strepitosa June Squibb, attrice di 94 anni che ancora fora lo schermo (ore 17/18.45/21). Non fate mai arrabbiare Thelma, arzilla vecchietta desiderosa di vendicarsi per una truffa subita. Sempre all’Eden continua la programmazione di "L’ultima settimana di settembre" (ore 17/21), storia di un viaggio, storia di un rapporto tra nonno e nipote. Un legame che non esisteva e che va ricostruito sulla base del dolore di un evento drammatico che ha sconvolto la loro famiglia. Un bel ritratto di donna in "Madame Clicquot" (ore 17/18.45/21). Un cognome che ricorda un celebre champagne. La signora del titolo è la vedova di un imprenditore del settore vinicolo che è rimasto nella storia, suicidatosi giovanissimo. Sarà appunto la vedova Clicquot a prendere le redini dell’azienda, tra mille difficoltà e problemi finanziari. Ed anche mille pregiudizi in quanto donna, circondata da collaboratori uomini, spesso crudeli. Bel film che vede protagonista Haley Bennett. Forse è nata una star. Al Terminale "La misura del dubbio" (ore 16.45/19/21.15). Protagonista, bravo come sempre, Daniel Auteuil, amatissimo anche dal pubblico italiano. Da "Un cuore in inverno" in poi, film che lo rivelò nel lontano 1992, Auteuil ha costruito una prestigiosa carriera con alcune incursioni nel cinema made in Italy come "Sostiene Pereira" di Roberto Faenza, "Vajont" di Renzo Martinelli, "N – Io e Napoleone" di Paolo Virzì. Nel nuovo film interpreta il ruolo di un avvocato chiamato a difendere un uomo accusato di aver ucciso la moglie, ispirato ad una storia realmente accaduta. Auteiul si conferma interprete di razza. Al Pecci "Love lies blending" (oggi 16.20 e 21.15 domani 16.20 e 18.30): una passione che esplode tra Lou, manager di una palestra, e Jackie che sogna di vincere il concorso di body builder a Las Vegas, ma il loro mondo intorno non approva questa relazione. E "Invelle", affascinante cartoon passato da Venezia lo scorso anno: due guerre mondiali e gli anni di piombo riletti attraverso i 40mila fotogrammi disegnati a mano da Simone Massi. Con le voci recitanti di Luigi Lo Cascio, Toni Servillo, Filippo Timi (oggi 18,30 domani 21).

Federico Berti