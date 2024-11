Oggi pomeriggio alle 17.30 alla Casa delle Memorie di guerra per la pace in piazza San Marco è in programma la conferenza dal titolo "La Grande Guerra. La storia e il diario del pratese Ghigo, prigioniero a Caporetto". Ghigo fu un soldato del Regio Esercito che diventò un prigioniero di guerra austro- ungarico a Caporetto e che girò mezza Europa in condizioni estreme. Dopo aver percorso l’Europa dell’Est riuscì a tornare a casa passando dalla Turchia e dalla Grecia. Un soldato che ha tenuto in un diario le sue imprese, il suo stato d’animo, le sue speranze e le sue paure e che oggi, alla luce della lontananza di questa guerra, sono un prezioso tesoro di conoscenza. Un soldato che ha raccolto le poesie che ha amato di più e che ricordano i duri tempi del fronte e l’amore per la famiglia. L’iniziativa è organizzata dall’Associaione combattenti e reduci sezione di Prato e avrà tra i relatori il professor Francesco Venuti e lo scrittore Francesco Bianchi. Le letture saranno curate da Maria Pia Fiaschi. L’ingresso alla conferenza è libero.