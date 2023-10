La grande bellezza cerca casa

Un capolavoro inaccessibile, perché inaccessibile è al momento la chiesa che lo custodisce: la chiesa di San Michele e San Francesco a Carmignano. Il capolavoro è la Visitazione del Pontormo, una delle perle d’arte non solo del nostro territorio, ma del Paese intero. E il territorio si racconta anche così: con la grande bellezza incastonata nei piccoli comuni. E’ il bello dell’Italia, in fondo. A Carmignano in questi giorni il tema è caldo, perché la Visitazione ha bisogno di una nuova casa: la chiesa resterà chiuso ancora per un bel po’. I lavori necessari sono costosi. E quei soldi vanno trovati. Dunque, c’è un capolavoro che cerca casa. Sarà nel ‘civico di fianco’ (la chiesa di San Luca?). Il dibattito è aperto.