La Futura in vasca alla Coppa Brema

Livorno ha ospitato la fase regionale della Coppa Brema di nuoto, pochi giorni fa. Una competizione alla quale hanno preso parte i migliori agonisti e le migliori agoniste della Toscana, tra cui elementi di rilievo internazionale come la fondista Giulia Gabbrielleschi. E per i nuotatori e le nuotatrici della Futura si è trattato in pratica dell’ultima sfida del 2023. Il miglior risultato lo ha ottenuto Marta Bennati, piazzandosi nona nei 50 stile. Buona anche la performance di Ginevra Fissi, decima nei 100 farfalla. Ettore Neri e Marco Nuti si sono invece classificati rispettivamente tredicesimo nei 200 dorso e quattordicesimo nei 1500 stile. Alla trasferta hanno infine presto parte anche Bianca Amerini, Nicholas Mati, Lapo Gori, Alessia Mazzoni, Vittoria Lanubile, Vittoria Gestri, Andrea Ciardi, Chiara Tasselli, Pascal Branda e Mariachiara Armenti. E a breve, gli atleti e le atlete del club presieduto da Roberto Di Carlo riprenderanno gli allenamenti, in vista delle prossima gare.