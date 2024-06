La filiera verde a Milano Unica. Nessun rifiuto dai campioni. Saranno riutilizzati nel 2025

Milano Unica edizione numero 39 parla pratese sia per la partecipazione di molti espositori dalla città di Malaparte sia perché il distretto segnerà la strada, con buone pratiche e know how, per una sostenibilità ambientale concreta della principale fiera rivolta ai professionisti della moda di alta qualità ed innovazione. In che modo il distretto sarà protagonista e attore di una economia circolare integrale per il salone milanese? Lo sarà grazie al progetto Wetex, nato dalla società Wastex Engineering srl costituita nel 2021, e che ha come obiettivo quello di individuare una destinazione per i materiali tessili pre e post consumo difficili da selezionare, trattare e quindi riciclare.

La filosofia del progetto made in Prato – i partner della Wastex per il tessile sono o Fortex, Cormatex, Coedil, EndiAsfalti, Mcp partners – è quello di cambiare identità agli scarti, trasformandoli da un problema a risorsa. In questo caso, Milano Unica che da tempo riconosce la sostenibilità tra i suoi valori fondamentali, non vuole contribuire ulteriormente alla produzione di rifiuti, bensì adottare soluzioni innovative che favoriscano la rinascita e l’utilizzo responsabile delle risorse. E così a chiusura dei tre giorni di fiera, dal 9 all’11 luglio negli spazi di Rho Fiera Milano, i campioni tessili esposti nell’area MU Tendenze Sostenibilità, così come quelli utilizzati per il progetto editoriale di e-MilanoUnica Connect, saranno conferiti a Wetex, che li riciclerà per produrre materiale per l’allestimento della successiva edizione. Un’opportunità che la rete di aziende pratesi ha messo a punto con l’attivazione tra il 2023 e il 2024 di un impianto pilota alla Cormatex con la previsione di ampliarlo e potenziarlo a livello industriale tra il 2025 e il 2027. Dalle prime produzioni sono nati dagli scarti prodotti per l’edilizia, per l’isolamento termo-acustico, per l’arredamento, per il packaging e grucce per gli abiti.

Dunque, che fine faranno i campioni tessili reduci dalla mostra? I campioni tessili dalle aziende espositrici alla edizione di luglio diventeranno moquette dell’area MU Tendenze Sostenibilità per la 40esima edizione. Il che significa che clienti e visitatori potranno camminare sulle collezioni della stagione precedente: un’azione circolare che contribuirà concretamente alla sostenibilità ambientale della manifestazione milanese.

Sara Bessi