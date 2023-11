La Figc promette subito aiuti. Gravina visita i campi devastati: "Un fondo per la ricostruzione". E i danni superano il milione

"Sono venuto a portare la mia solidarietà a tutta la popolazione, oltre che alle società sportive. La federazione non lascerà indietro nessuno: costituiremo in tempi brevi un fondo ad hoc per sostenere la ripartenza, sul modello di quanto fatto in Emilia-Romagna". E’ stata questa la promessa del presidente della Figc, Gabriele Gravina, nel corso della sua visita in provincia di ieri mattina. Il numero uno federale, accompagnato dal delegato del Coni Massimo Taiti e dal presidente del comitato toscano Figc Paolo Mangini, ha incontrato prima i dirigenti del Prato Nord e poi quelli de La Briglia Vaiano. Si tratta di due dei club dilettantistici più colpiti dagli effetti dell’alluvione: la conta complessiva dei danni supera il milione di euro, a quanto sembra. "Il campo in erba sintetica, costato 250mila euro, è sostanzialmente irrecuperabile – ha spiegato Roberto Degli Innocenti, presidente del Prato Nord – anche l’altro campo ha subìto danni, al pari delle strutture. In tutto direi che stiamo parlando di circa 400mila euro circa di danni. Il sostegno delle istituzioni sarà fondamentale: ripartire da soli è impensabile". Una visione confermata dal vice-sindaco Simone Faggi, che ha anzi rivisto la stima al rialzo. "A nostro avviso, serviranno circa 500mila euro per risistemare tutto e ripristinare la situazione originaria – ha constatato – la visita del presidente Gravina è un segnale importante. L’amministrazione farà la sua parte".

Ancora peggio è andata a La Briglia: il terreno di gioco è inutilizzabile e lo sarà con tutta probabilità ancora a lungo: il sodalizio vaianese disputerà le prossime partite ad Usella. L’acqua aveva oltretutto portato via il container utilizzato per stipare parte del materiale tecnico e ciò la dice lunga sulla portata del nubifragio abbattutosi su Vaiano. La dirigenza ha stimato in circa 700mila euro l’ammontare dei danni.

"L’impianto elettrico è da rifare, senza contare il campo impraticabile – ha spiegato Luca Bartolini, dirigente de La Briglia – c’è poi un problema non da poco che riguarda il collegamento con il resto del paese, perché la passerella è stata praticamente distrutta". La somma dei danni riportati da Prato Nord e La Briglia supera dunque il milione di euro, ma la cifra cresce ancora allargando il discorso ad altre realtà della provincia: anche altre società infatti hanno visto gli impianti in cui si allenano e giocano danneggiati (seppur in misura minore) dal maltempo dei giorni scorsi.

La Figc dovrebbe deliberare la costituzione del fondo annunciato da Gravina già nella riunione di dopodomani e sarà il comitato regionale a gestirlo. L’ammontare delle risorse non è ancora stato reso noto, ma dipenderà dalla quantificazione esatta dei danni: per beneficiare del contributo (che verrà, a quanto sembra, erogato al Comune di riferimento) le società danneggiate dovranno presentare una relazione firmata da un perito entro il prossimo 3 dicembre, per un iter che dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni.

"Ringrazio il presidente Gravina per la vicinanza mostrata nei confronti del territorio – ha chiosato Taiti, in veste di vice-presidente del comitato toscano Figc – la federazione promette una risposta in tempi ristretti".

Giovanni Fiorentino