La fibra ottica arriva nelle case

Fibra ottica a Cantagallo. Open Fiber, società che sta realizzando la rete in tutta Italia, ha annunciato il via dei lavori nelle prossime settimane in caso di meteo favorevole. L’intervento sarà diffuso sulle zone abitate del territorio. I tecnici di Open Fiber, nel corso di un incontro nel municipio di Cantagallo, hanno annunciato che a breve, inizieranno i lavori – che dovrebbero proseguire alcuni mesi – per dotare di fibra ottica tutto il territorio comunale.