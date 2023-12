"La Famiglia Matteini Ringrazia Sentitamente l'Att per l'Aiuto Ricevuto"

La famiglia Matteini ringrazia sentitamente e calorosamente l’Att (Associazione tumori Toscana), "per la cura, l’attenzione e l’umanità dimostrata, in questi mesi nei confronti del caro Bruno", venuto a mancare il 7 dicembre. L’Att cura gratuitamente e a domicilio i malati oncologici, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, festivi inclusi. Att agisce in accordo con il medico di famiglia e con i reparti ospedalieri, permettendo al malato di restare in famiglia e di godere così di una migliore qualità della vita.