La domenica al cinema: ecco i titoli

Oggi al Terminale alle 16, 18.30 e 21.15 c’è Io sono ancora qui, il film di Walter Salles con Fernanda Torres, vincitore di premi al Festival di Venezia e ai Golden Globe e con tre candidature agli Oscar. Ambientato nel 1971 in Brasile, un paese stretto nella morsa della dittatura militare, il film racconta la storia di una madre costretta a reinventarsi quando la vita della sua famiglia viene sconvolta da un atto di violenza arbitraria. Per la rassegna Cinefilante, il consueto appuntamento per i bambini, alle 10.30 ci sarà invece Zog e il topo brigante.

Al cinema Eden in cartellone c’è Baby Girl, il nuovo film con Nicole Kidman, diretto da Halina Reijn (alle 16, 18.15 e 21). Continua la programmazione di A complete unknown, il film di James Mangold su Bob Dylan con Timothée Chalamet (alle 17 e 20.45) e di Emilia Perez di Jaques Audiard (16, 18.30 e 21).

Il Pecci propone L’uomo nel bosco del regista francese Alain Guiraudie alle 16.15); il film co-produzione tra Iran, Francia, Svezia, Germania: Il mio giardino persiano (alle 18.20 in versione originale); Conclave, thriller di successo tratto dal libro di Robert Harris con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, il sempre bravo Sergio Castellitto e Isabella Rosellini (foto) alle 21 in versione originale.

Infine, al Garibaldi alle 18.30 Flow, il film d’animazione tra i favoriti nella corsa all’Oscar e alle 16.30 L’orchestra stonata di Emmanuel Courcol.