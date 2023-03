La danza al Politeama e al Met, sorrisi per riflettere a Baracca e Borsi

Tanti spettacoli questo weekend nei nostri teatri. Oggi alle 17 al Metastasio il visionario Michelangelo Campanale dirige i danzatori acrobati della Compagnia EleinaD per raccontare la storia di Cappuccetto rosso attraverso il corpo e il linguaggio non parlato, con le suggestione dei video proiettati in scena, che rimandano a capolavori della storia dell’arte, e la potenza della musica, da Rossini a Leonard Cohen. Un’esplosione di corpi in movimento tutta al femminile accenderà il palcoscenico del Politeama stasera alle 21 per la rassegna Spring Dance curata da Florence Dance Festival. In scena la Kinesis Contemporary Dance diretta dal coreografo Angelo Egarese e la compagnia Rame Dance Phylium guidata da Francesco Mangiapane, cresciuto alla scuola di musical Arteinscena.

Per la prosa stasera alle 21 al Teatro La Baracca di Casale andrà in scena "La brocca rotta" di Heinrich Von Kleist per la riduzione, regia e interpretazione di Gianfelice D’Accolti. Al centro della pièce lo spinoso tema, ieri non meno di oggi, di una giustizia zoppa, fortemente "sbilanciata", che si rende padrona dei destini dell’uomo. Al Borsi oggi alle 21.15 e domani alle 17.30 la compagnia I Pinguini Theater presenta "Montabbano sono!", tratto da "Piovono pietre" di Alessandro Robecchi, che stasera sarà presente in teatro (è giornalista e fa parte della squadra di autori che scrive i programmi di Maurizio Crozza). Infine oggi alle 19.30 e domani alle 16.30 al Fabbricone ultime due repliche di Alle armi, nuova creazione di Hombre Collettivo, diretta da Riccardo Reina che ne è interprete insieme a Angela Forti, Agata Garbuio, Aron Tewelde, prodotta dal Metastasio. Il tentativo è quello di mettere a fuoco il tema del gioco infantile della guerra inteso come sublimazione della violenza, e quello politico e economico del mercato internazionale delle armi, che riguarda anche l’Italia.