La Corte dei Conti contesta tre bilanci

Corte dei Conti, il Comune di Carmignano deve correggere i rendiconti relativi agli anni dal 2017 al 2019.

La Corte ha, infatti, contestato al Comune mediceo i fondi accantonati (i crediti di dubbia esigibilità, contenziosi, indennità di fine mandato del sindaco, fondo rischi), la parte vincolata e gli investimenti.

Rispetto ad altri Comuni, come quello di Prato, dove le contestazioni sono particolarmente rilevanti, per l’amministrazione di Carmignano ci saranno da fare piccoli aggiustamenti. Per il 2017, ad esempio, il disavanzo passa da 1.243.000 euro a 1.278.000 euro (più 35.000 euro), per i proventi delle multe sempre nel 2017 su 366.000 euro incassati, sono stati vincolati 102.000 euro anziché 200.000 euro, come previsto.

"Su tutti gli esercizi esaminati – si legge nella relazione – sono emerse problematiche particolari nella ricostruzione dei dati di bilancio e nelle definizione dei vincoli da apporre nel risultato di amministrazione".

Le misure correttive dovranno essere approvate prima della delibera sul prossimo rendiconto che riguarda l’anno 2022. Cosa risponde il Comune? "Il consiglio comunale – fa sapere una nota dell’amministrazione - sarà chiamato ad adottare, prima dell’approvazione del rendiconto 2022, i richiesti interventi di adeguamento che, si precisa fin d’ora, riguardano, sostanzialmente, aspetti meramente contabili ed aspetti connessi alla corretta gestione del contenzioso, i quali non pregiudicano in alcun modo gli equilibri di bilancio e che, ovviamente, escludono aumenti tariffari eo tributari per la cittadinanza. Copia della deliberazione della Corte dei Conti è stata già inviata ai singoli consiglieri comunali e pubblicata, come prescritto dalla legge, sul sito del Comune di Carmignano in amministrazione trasparente".