La coppia di vertice avanti senza ostacoli

Nulla cambia al vertice della classifica del campionato Uisp di calcio. Nell’ultima giornata infatti Bellini Giacomo Bacchereto e Kickers Narnali, rispettivamente prima e seconda della classe, hanno vinto entrambe per 3-1 le rispettive partite. Il Bellini Giacomo Bacchereto, grazie a una tripletta di Liao, porta a casa i tre punti contro la Polisportiva S. Andrea, che sigla il gol della bandiera con Fratini. Anche i Kickers Narnali vincono 3-1, sul campo però dell’Avis Verag Prato Est: i padroni di casa segnano con Aldrovandi, mentre gli ospiti conquistano la vittoria grazie alle reti di Scardamaglia, Guarnieri e Giandonati.

Blitz esterno del Signa 2007 ai danni del Giusti Stefano Comeana, che si complica la vita con un autogol nelle prime battute della partita. Elhadar pareggia i conti per i padroni di casa, ma il gol di Barbarino regala i tre punti agli ospiti. Vittoria in trasferta anche per lo Sporting Prato City: anche in questo caso, a sbloccare la partita è un autogol dei padroni di casa, l’Olimpia Prato. Nel primo tempo arriva il raddoppio per lo Sporting con Pellegrini, mentre Vollero segna il gol della bandiera per l’Olimpia, senza però riuscire a riacciuffare il pareggio.

Il Sant’Ippolito travolge la Polisportiva Il Sogno con un netto 2-6: segnano Lombardi (doppietta), Donnini (doppietta), Marella e Careccia. Per la Polisportiva Il Sogno i gol sono di Rufino e Bocchicchio. Un solo gol decide il match tra Vergaio e Prato Asd: Baracchi firma lo 0-1 a favore del Prato Asd. Finisce invece in parità, 2-2, la sfida tra Fc Tavola e Phoenix 2012. Gli ospiti si portano sullo 0-2 grazie alle reti di Hrovat e Acciaioli, ma si fanno raggiungere nel finale dai gol di Cusano e Balli per il Tavola. Il Real Chiesanuova ha osservato un turno di riposo.

Massimiliano Martini