La città, un morto e le fabbriche. Applausi a Romagnoli giallista

Sta destando tanta curiosità e apprezzamenti la versione giallista di Marco Romagnoli, ex sindaco, già dirigente regionale e grande esperto di dinamiche economiche del distretto pratese.

“L’imprenditore assassinato“ è il suo primo romanzo giallo ambientato nella Prato delle fabbriche del 1960. Ieri il libro è stato presentato al ridotto del Mestatasio: con l’autore, il presidente Iris Massimo Bressan, il giornalista e giallista Luca Martinelli e il caporedattore de La Nazione Luigi Caroppo.

Un giallo in piena regola con una regia che accompagna il lettore fino alla scoperta del colpevole in una Prato in cui tantissini cittadini possono riconoscersi. Applausi e copie con dedica. In attesa del nuovo romanzo.