La città proibita all’Eden. Al Terminale Mickey 17. E al Pecci Dreams

Al cinema Eden debutta La città proibita, co-scritto e diretto da Gabriele Mainetti, con Yaxi Liu, Sabrina Ferilli, Marco Giallini e Luca Zingaretti, che racconta la storia di una ragazza cinese esperta di arti marziali, che arriva a Roma alla ricerca della sorella scomparsa (alle 16 e 20.45).

Restano in programmazione Follemente, la commedia di Paolo Genovese con Edoardo Leo e Pilar Fogliati (alle 16, 18.15 e 21) e Il Nibbio, di Alessandro Tonda con Claudio Santamaria (alle 16, 18.15 e 21).

Al Pecci alle 18.30 Dreams, in versione originale e sottotitoli, il film norvegese di Dag Johan Haugerud, con Ane Dahl Torpu, che ha vinto l’Orso d’oro all’ultimo festival di Berlino; alle 21 per la rassegna dedicata a David Lynch, sempre in versione originale, The Elephant Man con Anthony Hopkins, John Hurt, Anne Bancroft e John Gielgud: è la storia di John Merrick, l’uomo elefante, il freak della Londra vittoriana proto-industriale, deformato dalla malattia ridotto a fenomeno da baraccone. Un film cult, che ha cambiato le regole dell’horror.

Infine, al Terminale debutta Mickey 17, l’atteso film di Bong Joon-ho, il regista dell’acclamato Parasite, con Robert Pattinson, Naomi Ackie, Toni Collette e Mark Ruffalo. Alle 21 No Other Land, Oscar 2025 come migliore documentario.