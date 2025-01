La Cgil applaude. Tescaroli e rilancia la lotta per la legalità

La Cgil applaude dopo le parole del procuratore capo Luca Tescaroli alla Commissione Senato sul lavoro e rilancia la necessità di tenere sempre ben accesi i riflettori sulla parte illegale della produzione che avviene sul territorio pratese.

"Il Procuratore di Prato, Luca Tescaroli, ha ben rappresentato il sistema illegale presente nel distretto pratese, un distretto oramai divenuto attrattivo per chi non vuol rispettare le regole e che vede anche "la complicità" di più soggetti a vari livelli - dice Juri Meneghetti, segretario generale della Filctem Cgil di Prato e Pistoia – tutti elementi che denunciamo oramai da tempo".

"Illegalità e sfruttamento lavorativo permeano pesantemente una parte del nostro distretto a danno di lavoratori e lavoratrici ma anche della parte sana delle imprese - continua il sindacalista – e ancora una volta il quadro della situazione, "il sistema", è messo in luce in modo chiaro ed inequivocabile".

"Abbiamo chiesto da anni, e lo facciamo anche oggi, che si faccia di Prato un territorio di sperimentazione per il contrasto allo sfruttamento lavorativo; le norme ci sono e sul territorio abbiamo competenze ed esperienze in merito, serve una volontà politica forte di andare in questa direzione, una direzione di dignità e legalità per contribuire a dare un futuro diverso al distretto pratese".