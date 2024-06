La Camerata sulla Rai. Una magia da rivivere

Come rivivere la magia di un anno fa, l’emozione di una rappresentazione unica in canto e musica che andò in scena a fine maggio nella chiesa di san Domenico. "The song of the ladder", un anno dopo. Non dal vivo, ma sul piccolo schermo grazie al canale Rai 5 sul quale è possibile ascoltare nuovamente l’opera di Hazel Gould, musicata da John Barber, prodotta dalla Camerata strumentale e dal Metastasio in collaborazione con la scuola di musica Verdi. Chi era sintonizzato su Rai 5 nella tarda serata di sabato 1 giugno ha avuto modo di scoprire il documentario dedicato a questa coproduzione per poi immergersi, a seguire, nella versione integrale dell’opera (il lavoro video è stato firmato da Matteo Picardi). Fu una prima esecuzione assoluta per questa ‘church opera’ ispirata alla storia di Giacobbe e della sua visione in sogno della scala degli angeli, dando vita a una suggestiva parabola musicale: di ritorno verso il Paradiso, gli angeli si dimenticano la scala lasciandola all’umanità. Il canto e la musica, come metafora di quella scala, diventano un ponte fra la terra e il cielo. Un progetto pensato per i 25 anni della Camerata strumentale per riannodare i fili dell’esperienza artistica e umana che "L’Arca di Noè" di Benjamin Britten già rappresentò per Prato nel 2016. Un’incredibile esperienza collettiva che mise insieme le tante energie creative della città con Jonathan Webb alla guida di musicisti e cantori per la parte musicale ed Edoardo Donatini per la regia dello spettacolo: gli studenti della scuola di musica Verdi, delle scuole medie a indirizzo musicale e del liceo musicale Cicognini-Rodari uniti nell’Orchestra Prato Sinfonietta, il coro giovanile della scuola di musica Verdi, il coro giovanile Euphonios, gli alunni della primaria Meucci con le loro maestre e il coro "Città di Prato".

È la quarta volta che una produzione della Camerata Strumentale di Prato viene trasmessa su Rai 5: era già successo con "Un racconto di due città", il dittico formato da "Wir bauen eine Stadt" di Paul Hindemith e di "Mahagonny Songspiel" di Kurt Weill (2019), e le due edizioni del concorso internazionale di composizione sinfonica "Dante 700" (2021 e 2023). Tutti e quattro i documentari sono visibili su Raiplay, digitando i titoli "The song of the ladder", "Dante 700", "Un racconto di due città".

M. L.