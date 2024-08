La biblioteca fa il boom di prestiti. Ecco i libri più gettonati dai lettori

La biblioteca comunale Bartolomeo Della Fonte, nelle sale di Villa Giamari, è "la culla" della cultura del Comune di Montemurlo, uno spazio amato e sempre molto frequentato dai montemurlesi, sia giovani universitari, che persone di tutte le età che frequentano le sale per navigare su internet, prendere in prestito libri, film, audiolibri, riviste o per leggere i quotidiani. Sono 55 gli abbonamenti a riviste di vario genere, mentre sono ben dieci i quotidiani che ogni giorno si possono leggere.

I numeri della biblioteca raccontano questo scrigno di cultura: oltre 50 mila libri in catalogo per adulti e bambini, 2952 film in dvd, 608 cd musicali, cento audiolibri e 240 materiali multimediali vari. E c’è una bella notizia: il popolo dei lettori aumenta. I primi otto mesi del 2024 hanno registrato una crescita dei prestiti librari e di iscritti al sistema bibliotecario provinciale. Nel periodo 1 gennaio - 20 agosto 2023 il totale dei prestiti era stato di 8199, le nuove iscrizioni 295. Quest’anno i prestiti sono 8609 (410 in più) e le nuove iscrizioni 326 (31 in più). Se paragoniamo i dati a quelli pre-Covid relativi al 2019 vediamo che la crescita è ancora più evidente. Nel 2019 (da gennaio a giugno) il totale dei prestiti fu pari a 7791.

Tra i libri più richiesti in questi primi otto mesi del 2024 resiste un titolo del 2018 che oramai è divenuto un classico: "Cambiare l’acqua ai fiori" di Valérie Perrin, seguito da "Soledad" di Maurizio De Giovanni. Terzo posto per "La Portalettere" di Francesca Giannone. Quarto in classifica il manga "One Piece 1" e quindi "Il Rosmarino non capisce l’inverno" di Matteo Bussola.

Nel 2021 la Della Fonte ha ricevuto un finanziamento di circa 10 mila euro dal ministero della Cultura, fondi che sono stati utilizzati per arricchire alcune sezioni più sguarnite, come ad esempio quelle dedicate ai fumetti. Inoltre, è stata rinnovata la sezione dedicate alle guide di viaggio. Una buona parte dei fondi, poi, è servita per comprare manuali specialistici nel campo delle scienze sociali e giuridiche (quasi 4 mila euro di libri). Tantissimi, infine, i servizi offerti dalla biblioteca, come il prestito degli e-reader e dei tablet e il servizio "MediaLibrary online" che consente di scaricare gratuitamente nuovi e-book. Per saperne di più su questi e tutti gli altri servizi basta recarsi in biblioteca (piazza Don Milani, 1) i telefonare al numero 0574 558567. Ad agosto la biblioteca sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13.30, sabato chiuso. Dal 2 settembre riprenderà l’orario regolare.