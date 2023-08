La bella storia di "Star" Il cavallo di 28 anni caduto nel greto del fiume

Il cavallo Star, dopo una fuga che poteva costargli cara, è a casa e si "gode la pensione". Il salvataggio mercoledì pomeriggio di questo cavallo a Mercatale di Vernio, ad opera dei vigili del fuoco di Prato e Montemurlo e dell’ambulanza veterinaria della Lav, ha svelato la bella storia di Star, nato nel 1995 proprio a Mercatale e dove è tornato 15 anni dopo. "Nacque grazie a mio padre che era un amante di cavalli – racconta Luca Festa, il proprietario - ed aveva acquistato la sua prima cavallina Stella, la mamma di Star. Purtroppo, a causa di gravi problemi familiari, mio padre fu costretto a venderlo ad una brava persona di Castiglione dei Pepoli. Crescendo sono diventato pure io un amante dei cavalli e un giorno ho deciso di acquistarne alcuni. Mio padre mi chiese allora un favore: se potevo rintracciare Star e riportarlo a casa. Andai a Castiglione a cercarlo e quando il proprietario mi vide, mi riconobbe subito e mi disse ’So perché sei qui ma non lo darò mai via, è un cavallo troppo speciale’. Mi portò a vederlo e gli dissi che se un giorno voleva fa una cosa bella, mi doveva chiamare: lo avrei riportato da mio padre Leandro, per il quale, la vendita fu un dolore immenso. Pochi mesi dopo accettò la mia proposta, lo acquistai e lo riportai in famiglia regalandolo a mio padre. Nessuno, nonostante gli anni, si era dimenticato di lui e quel giorno, rimane il più bello della famiglia Festa".

Star è un cavallo affettuoso con tante belle qualità anche se propenso a fare qualche "scappatella", come quella di mercoledì quando si è allontanato ed è caduto sul greto del torrente Carigiola. A Castiglione dei Pepoli Star era cresciuto in compagnia di una capretta e faceva come lei per uscire: passava da sotto la recinzione. Fortunatamente l’incidente dell’altro pomeriggio si è risolto per il meglio.

"Voglio ringraziare – sottolinea Luca Festa - la veterinaria Agnese Santi senza la quale non sarebbe stato possibile far rialzare Star. Un grazie di cuore anche ai vigili del fuoco, ai volontari della Lav di Prato ed alla polizia municipale della Val di Bisenzio per il supporto e per la disponibilità. Star è ancora sotto shock ma non ha fratture gravi. Vorrei tranquillizzare tutte le persone che hanno seguito la vicenda: Star è un cavallo molto amato, faremo di tutto per curarlo e farlo vivere bene per il resto dei suoi giorni come abbiamo fatto fino ad oggi". La Lav di Prato, attraverso il responsabile Cristiano Giannessi, ha apprezzato l’operato dei vigili del fuoco che hanno riportato l’animale in posizione sternale nell’attesa del medico veterinario per le successive cure.

M. Serena Quercioli