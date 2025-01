La Befana porta dolciumi ai piccoli. In teatro, in piazza e anche a casa

A Montemurlo è tutto pronto per l’arrivo della Befana. Le iniziative chiudono il cartellone di eventi, promosso dal Comune con le associazioni del territorio, ’Natale a Montemurlo’. Anche quest’anno ritorna ’La Befana Avis a casa tua’, promossa dalla Vab Montemurlo e giunta alla 32esima edizione.

La sera di domenica 5 gennaio i volontari Vab porteranno a casa dei bambini la Befana in persona con il suo sacco carico di tanti regali e consegnerà i doni. Una sorpresa davvero unica per i piccoli in attesa della vecchietta più amata. La Befana Vab farà il giro delle abitazioni che hanno richiesto il servizio. Per poter usufruire di questo servizio occorre contattare l’associazione ai numeri 333.4937677 oppure al numero 0574.682736. Inoltre quest’ anno la Befana Vab farà la sua comparsa anche in piazza della Repubblica di fronte al municipio (nuovo parco urbano) il 6 gennaio dalle 16 per salutare tutti i bambini presenti.

Sempre il 6 gennaio alle 10 al teatro della Sala Banti (piazza della Libertà) arriverà invece a ’Befana Avis’, promossa dalla locale sezione dell’Avis. A tutti i bambini fino a 10 anni di età sarà distribuita una calza di dolciumi e poi per tutti si terrà lo spettacolo di magia con il ’Mago Leo’. Ingresso libero. La giornata si chiude alle 15.30 a Bagnolo Circolo Gelli con la Festa della Befana con giochi, dolciumi e regali per grandi e piccini. Si terrà anche una speciale animazione per bambini: uno spettacolo di magia che farà restare tutti con il fiato sospeso.

Sempre fino al 6 gennaio sarà possibile visitare l’esposizione dei settanta presepi artigianali nella pieve di San Giovanni Decollato alla Rocca: fino a lunedì sarà possibile votare il proprio presepe preferito e sempre il giorno dell’Epifania sarà proclamato il vincitore.