La Befana: le feste volano via. Le caramelle in piazza Duomo e la discesa dal campanile

Ultimo giorno di festa nel segno della tradizione. Oggi come, tutti gli anni, la Befana dalle 11 alle 15 farà visita ai bambini ricoverati all’ospedale Santo Stefano per portare doni ed allegria. Nel pomeriggio dalle 15 in piazza Duomo si rinnoverà l’appuntamento con la Befana dei pompieri, con intrattenimenti per i più piccoli e simulazioni di interventi in situazioni di emergenza. Il momento più atteso dai bambini è in programma dalle 17,30 alle 18, con la tradizionale discesa della Befana dal campanile del Duomo per regalare a tutti caramelle di ogni tipo. Il pomeriggio è organizzato dai vigili del fuoco, in collaborazione con la diocesi e il patrocinio del Comune. Le caramelle sono donate da alcuni sponsor, tra i quali Esselunga, Euroingro, OperaPrima, Ordine degli Ingegneri, Coedil e Gepa.

Non solo dolciumi o carbone. Nella calza della Befana di quest’anno ma anche uno spettacolo per tutta la famiglia ispirato a una storia avvincente, ricca di avventure e viaggi nel tempo, in compagnia di dinosauri e con un pizzico di magia. E’ lo spettacolo Bruno lo zozzo e il Megapanettonesauro in programma alle 17 al Politeama: il simpatico personaggio creato dalla penna dello scrittore e illustratore Simone Frasca esce dalle pagine dei libri e sale sul palco, portando in scena una delle sue avventure più amate con Andrea Bruni (che cura anche la regia), Alessia De Rosa, Chiara Barcaroli, Veronica Natali, Alessandro Bindi e Francesco Renzoni. Al termine dello show, per far scatenare il pubblico arriverà una versione live di Balla Balla Dino, la baby dance dei dinosauri che è anche un video su YouTube con quasi un milione di visualizzazioni. Lo spettacolo è consigliabile per bambini dai 4 ai 10 anni. Ci sono ancora biglietti disponibili.

Infine, al circolo Arci Costa Azzurra de La Macine alle 17 ci sarà Pagliacciate con i Formaggini Guasti per bambini da 3 anni in poi. A seguire arriverà la Befana con una calza per tutti i bambini e ricca merenda.