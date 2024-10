La battaglia per i diritti non si ferma

Se quattro aziende hanno accettato di regolarizzare, la quinta, la pelletteria Lin Weidong di Seano ha detto no. Al centro delle proteste le condizioni di lavoro nelle imprese a conduzione cinese con lavoratori a nero o assunti con fasulli contratti part-time. Il presidio Cobas non ha mollato: è sempre lì tra la solidarietà e la vicinanza espressa a tutti i livelli. E per domani alle 17,30 in via Galilei a Seano una manifestazione antimafia. Ci saranno rappresentanti di partiti e associazioni. Tutti insieme per dare conforto e per chiedere una svolta sul distretto parallelo dove prolificano gli affari sporchi.