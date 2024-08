Kissing Gorbaciov è l’anteprima. Il via con i Cccp. Le note al Pretorio

C’è una piccola anteprima al festival Settembre Prato è spettacolo. Lunedì alle 21 al Castello dell’Imperatore sul grande schermo ci sarà Kissing Gorbaciov, il documentario di Andrea Paco Mariani e Luigi D’Alife, che

attraverso molti filmati d’archivio racconta l’incredibile storia del tour dei Cccp – Fedeli alla linea che riuscì a creare un ponte tra due mondi: Melpignano in Puglia e Mosca, passando per la rossa Emilia. Grazie alla forza della musica. La proiezione è naturalmente un omaggio alla formazione più importante della scena punk rock italiana degli anni Ottanta, appunto i Cccp. Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur saranno sul palco di piazza Duomo martedì dalle 21, accompagnati dalla band composta da Luca Rossi, Simone Filippi, Ezio Bonicelli, Simone Beneventi e Gabriele Genta. Ci sono ancora biglietti disponibili su Ticketone.

E a proposito di concerti, non ci sono solo gli eventi del Settembre in piazza Duomo o a Villa Guicciardini, ma anche quattro appuntamenti al Museo di Palazzo Pretorio, con la musica al tramonto suonata sulla più bella terrazza della città. Da segnalare la tappa pratese di Faccio di Tutto Tour, con Tricarico sul palco affiancato o dall’inseparabile compagno di viaggio Michele Fazio al piano, o dal chitarrista Gennaro Romano. Il concerto intimo ed esclusivo è in programma sabato 7 settembre a partire dalle 18.30. Ad ispirare il nome del tour è il titolo del suo singolo più recente, Faccio di Tutto (prodotto dal pratese Franco Godi che co-firma il brano, con la produzione musicale di Fausto Cogliati), nel quale, con il suo personalissimo stile compositivo, l’artista viaggia fra sogno e realtà e porta un messaggio che rivela il profondo senso di precarietà della condizione umana e della contemporaneità. I posti sono limitati. L’ingresso a venti euro include l’ingresso al Museo di Palazzo Pretorio con visita guidata e l’accesso alla terrazza per il concerto. I biglietti si trovano come sempre su Ticketone.

Sempre al tramonto e sempre sulla terrazza di Palazzo Pretorio sono in cartellone tre dj set con aperitivo. Le date sono il 5, il 5 e il 6 settembre, a partire dalle 18.30: si parta con Santas party band, poi Loft01 on the roof e infine Reloveution. L’ingresso costa 25 euro e prevede l’ingresso al Museo di Palazzo Pretorio con visita guidata, l’accesso alla terrazza per i dj set e l’aperitivo.

