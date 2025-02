Kickers Narnali in testa. Olimpia ok: tre punti

Distanze invariate in testa alla classifica del campionato di calcio Uisp. Nell’ultima giornata disputata sia la capolista Kickers Narnali che la prima inseguitrice Bellini Bacchereto hanno conquistato i tre punti. I Kickers (nella foto) si sono imposti 3-1 sul Prato Asd: Fracasso sblocca il match al 3’ del primo tempo, mentre nella ripresa Orefice prova a riaprire la gara al 6’. Tuttavia, Querci al 22’ e Sayeb al 31’ mettono il sigillo sulla vittoria. Il Bellini Giacomo Bacchereto travolge invece lo Sporting Prato con un netto 5-0. La partita si è messa subito in discesa grazie alla rete di Maresia al 3’ del primo tempo, seguita da quelle di Lia al 30’ e Gianassi al 37’. Nella ripresa Bozzoni al 12’ e Nunziati al 38’ hanno chiuso i conti, confermando la superiorità della squadra ospite. Gli altri risultati. Fc Tavola 1924 ha inflitto un pesante 4-0 alla Polisportiva Sant’Andrea. Le marcature sono state aperte da Cusano al 27’, seguite dai gol di Innocenti al 33’, Pierozzi al 23’ e infine Orlandini al 50’. Dominio del Signa 2007 che supera 4-1 il Real Chiesanuova. Protagonista assoluto Maguette Thiao, autore di una tripletta (due reti nel primo tempo ed una nella ripresa). A completare il poker ci pensa Binetti al 33’ del secondo tempo. Per il Real Chiesanuova, Cucco segna il gol della bandiera al 14’ del secondo tempo. L’Olimpia Prato supera il Vergaio 2003 per 4-3: Vollero, Ghiani, Tani e Giarratana firmano i gol della squadra di casa, mentre Campopiano, Mugnaini e Grassi tengono vivo il match per il Vergaio fino all’ultimo ma non basta. Nel match di Comeana, il Giusti Stefano batte 2-0 la Polisportiva Il Sogno grazie alle reti di Alboretti all’8’ della ripresa e Cocchi al 39’. Infine, il Phoenix 2012 si impone con un convincente 4-0 sull’Avis Verag Prato Est. A segno Bettarini, Citarella, Campagni e Acciaioli in una serata perfetta per i padroni di casa. Alla luce di questi risultati, in testa alla classifica troviamo i Kickers Narnali con 44 punti. A quota 40 invece c’è il Bellini Giacomo. Massimiliano Martini