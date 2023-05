Just Eat assume 25 rider "Il contratto e le tutele"

Just Eat, uno dei nomi più noti nel settore della consegna di cibo a domicilio, sta per portare anche a Prato il proprio modello di delivery incentrato sull’assunzione dei rider con contratto di lavoro subordinato. Nella città toscana, oltre ai 140 rider già operanti sul territorio regionale, sono partite le candidature per 25 posti di lavoro come rider, inquadrati come lavoratori dipendenti ai quali verrà applicato il Ccnl del settore Logistica, Trasporto, Merci e Spedizioni, grazie all’accordo raggiunto nel marzo 2021 da Just Eat e le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit-Cisl e Uil, che ha permesso di arrivare al primo contratto collettivo aziendale per inquadrare i rider.

Prato è la quarta città della Toscana ad implementare tale modello, dopo Firenze, Pisa e Livorno, in linea con la volontà di Just Eat nel proseguire in un percorso di investimento sulle persone e sul territorio, creando nuovi posti di lavoro, generando opportunità a sostegno della crescita del mercato del digital food delivery e migliorando il livello del servizio. A Prato sono 80 i ristoranti partner che hanno scelto il digital food delivery con Just Eat nel 2022.

"Entro giugno porteremo anche a Prato il nostro modello di delivery con lavoratori dipendenti. La nostra volontà – dichiara Daniele Contini, Country Manager di Just Eat Italia – è di agire come attore responsabile impegnato a garantire tutele e diritti per i rider, con l’auspicio che il nostro impegno possa avviare un percorso di regolamentazione più puntuale del settore". Il contratto offerto prevede l’applicazione di festività, lavoro straordinario, ferie, malattia, maternitàpaternità secondo quanto previsto dal Ccnl. La retribuzione prevede un compenso orario superiore a 9 euro sino alla maturazione di un’anzianità lavorativa della durata complessiva di due anni. Ad un salario orario di partenza di 8,75 euro si aggiungono i bonus per ordine e l’accantonamento del Tfr, oltre alle eventuali maggiorazioni per il lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno. A Prato, spiegano da Just Eat, sono previsti diversi regimi orari di part time (da 10, 15 o 20 ore), i turni vengono pianificati mediante un’app e i lavoratori avranno le dotazioni di sicurezza gratuite come casco, indumenti con inserti ad alta visibilità e indumenti antipioggia e zaino per il trasporto del cibo. "Oltre alle alle coperture assicurative fornite dagli istituti di previdenza ed assistenza pubblici, a tutti i dipendenti sarà fornita un’assicurazione nel caso si verifichi un incidente grave sul lavoro", spiega Just Eat. Ci si può candidare attraverso la pagina dedicata https:www.justeat.itrider