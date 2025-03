Jury Chechi a Pechino Express. Due olimpionici in onda su Sky

Tutto è pronto per la nuova edizione di Pechino Express in onda su Sky dal giovedì 6 marzo, ancora una volta presentato da Costantino Della Gherardesca. Nel cast del reality game di successo, giunto alla dodicesima edizione, nove coppie di vip dovranno sfidarsi tra una prova fisica e l’altra, comprese vere e proprie prove di sopravvivenza, attraversando Filippine, Thailandia e Nepal. Diciotto concorrenti tra cui spicca la presenza del nostro Jury Chechi, grande atleta dalla carriera costellata di successi e medaglie che ha scelto come compagno d’avventura un altro grande campione olimpionico, il canoista Antonio Rossi. Insieme contro gli altri compagni, provenienti dal mondo della moda, della danza, della tv. Chechi e Rossi, due grandi amici nella vita, dovranno vedersela con i ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo, il comico Gianluca Fubelli e la moglie Federica Camba, la modella Ivana Mrazova con Giaele Del Donà, l’attrice Nathalie Guettà con Vito Bucci, la ballerina Samantha Togni con la sorella Deborah, la cantautrice Dolcenera e il compagno Gigi Campanile e poi ancora Giulio Berruti e Nicolò Maltese. Non dovrebbe essere una impresa difficile arrivare in finale per Jury Chechi e Antonio Rossi. In fondo, sul piano fisico sono decisamente i più forti. Ma in questi reality games entrano in gioco altri fattori come la fortuna. Un’esperienza nuova per Chechi, non certo la prima in tv. Negli ultimi anni l’ex ginnasta ha partecipato spesso ai talk show che commentavano le ultime due olimpiadi, in qualità di opinionista, dimostrando classe ed eleganza, oltre naturalmente a una competenza dettata dalla lunga e prestigiosa carriera. E un grande senso dell’ironia che lo ha fatto diventare anche un personaggio televisivo amatissimo. E come non ricordare il ruolo di giurato di uno strano programma tv pensato e ideato da Carlo Conti nel 2014 - 2015 dal titolo Si può fare? (frase "rubata" a Frankenstein Junior). Un’esperienza televisiva replicata nel 2019 per Canale 5 nel programma Eurogame, una specie di Giochi senza frontiere, che non ebbe molta fortuna. E dopo l’uscita a testa alta di Luca Calvani nel Grande fratello Vip, è la volta di Juri Chechi in Pechino Express.

Federico Berti