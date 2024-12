Jolo, caccia della testa. E c’è il derby mediceo

È la quindicesima giornata, l’ultima di campionato sia per quanto riguarda il girone d’andata che per il 2024, quella che prenderà il via alle 14:30 odierne. Nel girone D di Prima Categoria, lo Jolo seconda forza del gruppo è intenzionato a mettere la freccia e riprendersi il primato. Oltre a sperare in un passo falso della capolista Settimello, gli uomini di Ambrosio dovranno battere il Quarrata dell’ex-Diodato. Il Casale Fattoria riceve il Sagginale e cerca un appiglio per riavvicinarsi alla zone nobili della graduatoria, così come il CSL Prato Social Club di Rondelli attende il Maliseti Seano in un derby che mette in palio punti pesanti per salvarsi. Scontro diretto anche per il Prato Nord, che al Galleni dovrà misurarsi con l’Albacarraia. Scendendo in Seconda Categoria, si riparte dal girone C: la Pietà 2004 deve sfruttare il fattore-campo per superare il Cintolese, sperando al contempo che il San Niccolò primo della classe non vinca in trasferta contro il Pistoia Nord (e rallenti così una corsa che a tratti è parsa inarrestabile). Occhio però al Chiesanuova, di scena in Vallata contro il Vernio fanalino di coda del raggruppamento: un successo aprirebbe prospettive interessanti per Ferraro e compagni. Cristiano Ferri, tornato pochi giorni fa alla guida del Mezzana in sostituzione dell’esonerato Fabio Donnini, esordirà contro una Galcianese che vuol fare bottino pieno per coltivare il sogno-playoff. Turno sulla carta agevole per il Montemurlo: al Nelli arriverà il Bugiani Pool 84 penultimo, che tuttavia se in giornata può dare filo da torcere a chiunque. E poi c’è Tavola – Valbisenzio, che allo stato attuale è uno scontro-salvezza. Passando al girone F, il Poggio a Caiano capolista vuole aggiudicarsi il "derby mediceo" con la Polisportiva Naldi anche per onorare la memoria del giovanissimo Elio Racheli, scomparso tragicamente nei giorni scorsi. La Virtus Comeana mira ad aggiudicarsi l’intero bottino contro il Santa Maria, mentre La Querce sarà impegnata in trasferta contro La Lanterna. Chiusura con il San Giusto: vincere contro il Cobra Kai è fondamentale, per poter continuare a sognare la permanenza in categoria.

Giovanni Fiorentino