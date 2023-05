Jamie Lannister in centro a Prato, delirio di fan. Nikolaj Coster-Waldau ambasciatore green

Prato, 4 maggio 2023 - Dal Trono di spade ad ambasciatore mondiale dell’ambiente, sostando a Prato. L’attore Nikolaj Coster-Waldau, 52 anni, è arrivato in città nella nuova veste di conduttore televisivo e attivista in difesa della terra. Anche se ancora non è ufficiale e la casa di produzione ha lavorato per tre giorni nel più rigoroso riserbo, la sua presenza nel distretto tessile pratese dovrebbe essere legata a una nuova serie originale che andrà in onda sul canale Bloomberg dal 2024. E durante le riprese in città non sono mancati i raggruppamenti di appassionati di "The Games of Thrones" increduli nel vedere dal vivo il celebre Jaime Lannister.

Delirio in piazza del Comune dove molti passanti hanno scattato foto e diverse fan hanno urlato il nome dell’attore a squarciagola per attirare l’attenzione e chiedere l’autografo. Alcuni l’hanno chiamato "Jaime" come il personaggio che interpreta nella saga medievale lunga otto stagioni. Ma il bagno di folla è durato poco, giusto il tempo di una camminata in centro storico, poi la troupe si è spostata nella zona industriale per raccontare il riuso tessile e la rigenerazione della lana, "tesoro green" del distretto.

Lo show-documentario porterà l’attore danese in tutto il mondo alla ricerca di esempi positivi da descrivere al pubblico: Coster-Waldau incontrerà persone che si impegnano per l’ambiente e che hanno trovato sistemi innovativi per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze.

Uno di questi esempi è appunto Prato con l’economia circolare e il ciclo della lana rigenerata. La puntata "italiana" della serie – uscirà nella seconda metà del 2024 su Bloomberg, uno dei più importanti canali internazionali di notizie finanziarie che trasmette in tutto il mondo, 24 ore al giorno – dovrebbe essere ambientata in particolare nel distretto tessile attraverso il viaggio che fanno gli stracci fino a diventare nuovo tessuto.

Insieme all’attore 52enne nel tour pratese c’era Silvia Gambi, giornalista e autrice della piattaforma Solo Moda Sostenibile. Bocche cucite sui contenuti del programma e sulle aziende protagoniste sul set. Agli imprenditori coinvolti è stato richiesto di firmare un patto di riservatezza perché non fossero divulgate notizie prima del lancio ufficiale.

Nikolaj Coster-Waldau proprio per il suo impegno a favore dell’ambiente è stato di recente nominato ambasciatore di buona volontà dell’Onu (Goodwill ambassador UNDP) con lo scopo di sensibilizzare e di sostenere gli obiettivi globali di sviluppo sostenibile per un futuro migliore. Mentre nel suo presente professionale i fan potranno ammirarlo come interprete nella serie thriller "L’ultima cosa che mi ha detto", ora disponibile su Apple Tv, con Jennifer Garner nel ruolo di sua moglie.