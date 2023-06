Jamax è in finale a "Palco d’autore"

Per la seconda volta consecutiva, il cantautore pratese Jamax (foto) è in finale alla manifestazione "Palco d’autore" che si svolgerà oggi a Genova. Il contest nazionale dedicato agli autori, cantautori ed interpreti sceglie di nuovo la produzione musicale di Fabio Giuliani (questo il vero nome di Jamax), ovvero il brano "Per sempre tuo figlio", liberamente ispirato ad una poesia di Gabriele Corsi, celebre volto tv. Soltanto quindici brani nella finale, scelti tra gli oltre cinquecento candidati. Ma al di là della partecipazione a Palco d’autore, nel percorso artistico di Jamax ecco un nuovo album che segna il suo debutto come solista, dopo un lungo percorso segnato da partecipazioni, duetti e collaborazioni con alcuni grandi nomi della musica (uno per tutti Cristiano Malgioglio per il brano "Notte perfetta"). Dopo un anno di lavoro in studio con il maestro Pio Stefanini ed il compositore Stefano Simmaco, altro talento pratese, ecco l’album "Cosa vuoi fare da piccolo?" uscito recentemente per le edizioni Music Valley Records. Finalmente un progetto di cantautorato moderno, totalmente personale, in cui JamaxFabio Giuliani racconta tutto il suo mondo più intimo. Cantautore sì ma con influenze e contaminazioni hip pop e indie. E per festeggiare l’uscita del nuovo album ecco in arrivo anche cento copie in vinile in serie limitata.

f. b.